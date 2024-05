Ο Τραμπ εκθείασε την αστυνομία για την εκκένωση στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια

«Θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Αλλά δεν έπρεπε ποτέ να φτάσει σε αυτό» δήλωσε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι φοιτητές κατάφεραν να καταλάβουν το κτήριο του Hamilton Hall.

«Έπρεπε να το είχαν κάνει πολύ πριν καταλάβουν το κτήριο, γιατί θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν βρίσκονταν σε σκηνές παρά σε κτήριο. Και επίσης έχει γίνει τεράστια ζημιά» είπε.

«Είναι τόσο θλιβερό πράγμα να βλέπεις… όταν το βλέπεις δεν μπορείς καν να το πιστέψεις» δήλωσε για τον αντισημιτισμό στις ΗΠΑ, επικρίνοντας και τον Τζο Μπάιντεν για την πολιτική του.

🚨 BREAKING: Donald Trump reacts to the ongoing protests in New York as arrests are made at Columbia. pic.twitter.com/VnQtNALdVI

— Benny Johnson (@bennyjohnson) May 1, 2024