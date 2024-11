Ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναέκανε μόδα το «Y.M.C.A.» των Village People, όταν ξεκίνησε να χορεύει το τραγούδι από την εποχή της πανδημίας και το καθιέρωσε μέχρι και στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις «Make America Great Again» σε ολόκληρη τη χώρα. Στους ρυθμούς του YMCA πανηγύρισε και τον εκλογικό του θρίαμβο, χορεύοντας επί σκηνής, αμέσως μετά την ομιλία του το βράδυ των αμερικανικών εκλογών στις 6 Νοεμβρίου.

Ο χορός του «Y.M.C.A.» έχει γίνει πλέον viral και οι χαρακτηριστικές κινήσεις του δανείζονται ως πανηγυρισμός από αθλητές του NFL, στο οκτάγωνο των μικτών πολεμικών τεχνών του UFC, τα γήπεδα της Αγγλίας, έως και στην Ελλάδα.

Ο Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα UFC 309 του Σαββάτου στο Madison Square Garden και όταν εισήλθε στην αρένα τον υποδέχθηκαν σαν μαχητή βαρέων βαρών υπό βροντερό χειροκρότημα. Μαζί του ήταν ο διευθύνων σύμβουλος του UFC Ντάνα Γουάιτ, ο Έλον Μασκ και ο Ρόμπερ Κένεντι ο νεότερος.

Ο θρύλος του UFC Τζον Τζόουνς πανηγύρισε τη νίκη του με νοκ άουτ επί του αντιπάλου του Στίπε Μιότσιτς χορεύοντας σαν τον Τραμπ, προτού πλησιάσει τον εκλεγμένο πρόεδρο από το ρινγκ και του προσφέρει τη ζώνη του πρωταθλήματος βαρέων βαρών UFC.

Στους ίδιους ρυθμούς και ο πανηγυρισμός του Brock Bowers των Las Vegas Raiders, ο οποίος έγραψε ιστορία για το NFL την Κυριακή.Ο Bowers μιμήθηκε τον χορό του Ντόναλντ Τραμπ, πανηγυρίζοντας σε touchdown κόντρα στους Miami Dolphins.

«Τους έχω δει όλους να το κάνουν», είπε ο Bowers στο USA Today μετά το παιχνίδι. «Είδα τον αγώνα του UFC [Σάββατο] το βράδυ και ο Jon Jones το έκανε. Μου αρέσει να παρακολουθώ UFC, έτσι το είδα και το σκέφτηκα ότι ήταν ωραίο».

Η τάση αυτή στο NFL, πιστεύεται ότι ξεκίνησε από τον αμυντικό των San Francisco 49ers Nick Bosa, ο οποίος άρχισε να χορεύει σαν τον Τραμπ, μαζί με τους συμπαίκτες του Leonard Floyd, Sam Okuayinonu και Fred Warner σε αγώνα κόντρα στους Tampa Bay Buccaneers στις 10 Νοεμβρίου.

Ένα βίντεο που δείχνει τον εορτασμό και δημοσιεύτηκε στο X συγκέντρωσε σχεδόν 3 εκατομμύρια προβολές – και έδειξε να αρέσει και στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το σχολίασε στο Truth Social.

Ο χορός του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ έχει περάσει και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με ένα πρόσφατο βίντεο στο Χ να δείχνει τους παίκτες της Μπάρνσλεϊ να χορεύουν μετά το γκολ που πέτυχαν εναντίον της Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ.

Ο χαρακτηριστικός χορός του Τραμπ ήρθε και στην Ελλάδα με την προέδρο της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου να χορεύει το YMCA, με τον ίδιο τρόπο που το έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις, φιλοξενούμενη σε πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1. Ο χορός της Λατινοπούλου έφτασε μάλιστα μέχρι και τις ΗΠΑ με τον υποψήφιο υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Ματ Γκατζ, να ανεβάζει στο Χ το βίντεο με μια λιτή λεζάντα που έλεγε «η διάθεση σήμερα το πρωί».