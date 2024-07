Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του Δημοκρατικού απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο Τζον Μόργκαν, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του ότι δεν πρόκειται να στηρίξει οικονομικά της εκστρατεία της εκλεκτής του προέδρου των ΗΠΑ, για τη διαδοχή του στις προεδρικές εκλογές, της Κάμαλα Χάρις

Με δηλώσεις που έκανε στο αμερικανικό δίκτυο ABC News, o Τζον Mόργκαν υποστήριξε ότι δεν πιστεύει πως η απερχόμενη αντιπρόεδρος και πρώην εισαγγελέας έχει πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή είναι πολύ προοδευτική. Και γι’ αυτό το λόγο έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει την εκστρατεία εκλογής της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Είναι άλλο πράγμα να ψηφίζεις κάποιον και άλλο πράγμα να συγκεντρώνεις εκατομμύρια δολάρια για κάποιον», τόνισε ο Αμερικανός χρηματοδότης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα ενοχλούνταν, πιθανότατα, αν είχαν την ευκαιρία να κάνουν προεκλογική εκστρατεία εναντίον ενός πιο αριστερού υποψηφίου. «Εάν το περιβάλλον του Τραμπ μπορούσε να διαλέξει κάποιον για να τον αντιμετωπίσει, νομίζω ότι θα επέλεγε την Κάμαλα», δήλωσε ο Μόργκαν.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα New York Post, ο Τζον Μόργκαν έχει ενημερώσει ήδη την Εθνική Επιτροπή Οικονομικών του Μπάιντεν ότι ολοκλήρωσε τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τους Δημοκρατικούς, αφού ο 81χρονος πρόεδρος αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα και να αποσυρθεί από την προεκλογική κούρσα των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Αν η Κάμαλα Χάρις είναι η υποψήφια για το προεδρικό χρίσμα με τους Δημοκρατικούς, τότε στην έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι το βράδυ των εκλογών», συνέχισε ο μεγάλος χρηματοδότης του 81χρονου Μπάιντεν.

Ο δικηγόρος από τη Φλόριντα έγραψε επίσης στο Twitter: «Η υποστήριξη του Τζο Μπάιντεν στην Κάμαλα είναι το «άντε γαμ….ε» σε όλους όσοι τον οδήγησαν προς την έξοδο. Να προσέχετε για το τι εύχεστε».

Joe Biden’s endorsement of Kamala is his fuck you to all who pushed him out.

Be careful what you wish for.@JoeNBC @maggieNYT @jmart @katierogers @maureendowd

— John Morgan (@JohnMorganESQ) July 21, 2024