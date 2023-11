Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ ανακοίνωσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έγινε ρίψη επείγουσας ιατρικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που προοριζόταν για ιορδανικό νοσοκομείο εκστρατείας.

«Τα άφοβα μέλη της Πολεμικής Αεροπορίας προχώρησαν τα μεσάνυχτα στη ρίψη από αέρος επείγουσας ιατρικής βοήθειας προοριζόμενης για το ιορδανικό νοσοκομείο εκστρατείας στη Γάζα», ανέφερε ο Ιορδανός μονάρχης μέσω X (του πρώην Twitter), προσθέτοντας: «Είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας που έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο εναντίον της Γάζας. Θα είμαστε πάντα εκεί για τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας».

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL

