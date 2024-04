Απόλυτα αρνητικός στο ενδεχόμενο να αλλάξει το format των play off της Euroleague και να «μεγαλώσουν» οι σειρές από «best of 5», σε «best of 7», εμφανίστηκε ο Εργκίν Αταμάν στο περιθώριο της τελευταίας προπόνησης του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι, εν όψει του τρίτου αγώνα των «πράσινων» με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (30/4, 20:00, Novasports 4HD).

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» τόνισε πως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο οι παίκτες δεν θα είναι σε θέση να αντέξουν την καταπόνηση, ενώ αναφερόμενος στον αυριανό αγώνα (30/4) επισήμανε πως δεν θα κριθεί σ’ αυτό το ματς η πρόκριση στο Final Four.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του μπασκετικού Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν:

«Είμαστε στα play off, όλες οι σειρές εκτός από εκείνη της Ρεάλ είναι στο 1-1 αυτή τη στιγμή. Στο πρώτο παιχνίδι κάναμε πολλά λάθη, χάσαμε βολές και χάσαμε. Στο δεύτερο παιχνίδι παίξαμε πολύ καλύτερα. Αύριο (30/4) έχουμε ένα νέο ματς. Δεν θα κριθεί αύριο το Final Four, χρειαζόμαστε τρεις νίκες για να τα καταφέρουμε.

Η Μακάμπι είναι μία πολύ καλή ομάδα, ειδικά στην επίθεση, έχει σημαντικούς παίκτες, παίζει καλό μπάσκετ. Κι εμείς όμως έχουμε αυτοπεποίθηση. Θα δούμε τι θα συμβεί. Η προετοιμασία μας για το πρώτο και το τρίτο παιχνίδι είναι περισσότερη για εμάς τους προπονητές. Όλα κρίνονται όμως από τους παίκτες».

Σε σχετική ερώτηση για το format των play off είπε: «Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν “best of 7” σειρές, είναι αρκετά και τα πέντε ματς. Δίνουμε πολλούς αγώνες, οι παίκτες θα… πεθάνουν».