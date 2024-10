Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα κατήγγειλε χθες Δευτέρα τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον δύο εμπορικών πλοίων, κάνοντας λόγο για «σκόπιμη τρομοκρατική τακτική».

«Σε μόλις δύο ημέρες, από ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους καταστράφηκαν δύο εμπορικά φορτηγά πλοία στην Οδησσό», έγραψε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Πρόκειται για σκόπιμη τρομοκρατική τακτική. Πρέπει να ενωθούν οι δυνάμεις όλων των υπεύθυνων κρατών και οργανισμών για να διαφυλαχθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα και η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια», σημείωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

In just two days Russian ballistic attacks damaged two civilian cargo vessels in Odesa. Yesterday, one with corn bound for Italy. Another one today, killing one and wounding five people. There were damaged vessels earlier in September. This is a deliberate terrorist tactic.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 7, 2024