Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς χαρακτήρισε χθες Σάββατο «επιβεβλημένη» την άμεση παραίτηση του Φιλίπ Λαζαρίνι, επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε «σήραγγα της Χαμάς» κάτω από την έδρα της υπηρεσίας στη Γάζα.

Το Ισραήλ καταγγέλλει ότι η Χαμάς έχει διεισδύσει στους κόλπους της UNRWA, της κύριας υπηρεσίας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον δοκιμαζόμενο πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας.

«Η άμεση παραίτηση» του Φιλίπ Λαζαρίνι, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ, «είναι επιβεβλημένη», έγραψε ο ΥΠΕΞ Ισραέλ Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

The exposure of @UNRWA‘s Gaza headquarters’ deep involvement with Hamas, including its use for terror activities and as an access point to terror tunnels, requires immediate action. @UNLazzarini‘s claim of unawareness is not only absurd but also an affront to common sense. His… https://t.co/rINlPbsKVn

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 10, 2024

