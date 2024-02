Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ δήλωσαν σήμερα ότι ανακάλυψαν μια σήραγγα του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς κάτω από την έδρα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στην πόλη της Γάζας.

Η UNRWA, την οποία το Ισραήλ κατηγορεί ότι “στην υπηρεσία της έχει διεισδύσει πλήρως η Χαμάς”, υπογράμμισε από την πλευρά της ότι δεν έχει πάει στην έδρα της από τις 12 Οκτωβρίου — δηλαδή πέντε ημέρες μετά την χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα — και ζήτησε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και την Σιν Μπετ, στρατιωτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων οδήγησαν στην ανακάλυψη μιας “εισόδου της σήραγγας” κοντά σε σχολείο που διαχειρίζεται η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ.

Η Χαμάς έχει σκάψει εδώ και δέκα χρόνια πολλές σήραγγες στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κρύβονται οι μαχητές της σύμφωνα με το Ισραήλ. Τον Οκτώβριο, μελέτη του Ινστιτούτου Σύγχρονου Πολέμου της αμερικανικής ακαδημίας West Point κατέγραφε 1.300 σήραγγες, για περισσότερα από 500 χλμ υπόγειων διαδρόμων.

“Η είσοδος οδηγούσε σε μια υπόγεια σήραγγα των τρομοκρατών, η οποία αποτελούσε σημαντικό πλεονέκτημα για τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Χαμάς και περνούσε κάτω από το κτίριο που χρησιμεύει ως κύρια έδρα της UNRWA στη Λωρίδα της Γάζας”, δηλώνουν ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ σε ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

“Η ηλεκτρική υποδομή” της σήραγγας – μήκους 700 μέτρων και βάθους 18 μέτρων κάτω από τη γη — “ήταν συνδεδεμένη” με την έδρα της υπηρεσίας “αποδεικνύοντας ότι οι εγκαταστάσεις της UNRWA εφοδίαζαν τη σήραγγα με ηλεκτρικό ρεύμα”, σύμφωνα με αυτούς.

These findings were found within @UNRWA facilities:

Acting on ISA intelligence, the forces discovered a tunnel shaft near an UNRWA school, leading to an underground terrorist tunnel beneath UNRWA’s main headquarters. The forces found electrical infrastructure inside the tunnel… pic.twitter.com/n5EWJpyI4o

— Israel Defense Forces (@IDF) February 10, 2024