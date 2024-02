Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε ουκρανικά στρατεύματα στο νοτιοανατολικό μέτωπο και απένειμε μετάλλια, ανέφερε σήμερα το γραφείο του εν μέσω έντονων εικασιών ότι ο δημοφιλής επικεφαλής του στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι πρόκειται σύντομα να αποπεμφθεί.

«Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Να υποστηρίξω τους πολεμιστές και να τους απονείμω βραβεία. Αντιμετωπίζουν μια δύσκολη και κρίσιμη αποστολή να απωθήσουν τον εχθρό και να υπεραπιστούν την Ουκρανία», ανέφερε σε μια δήλωση ο Ζελένσκι αφού επισκέφθηκε την περιοχή Ζαπορίζια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Zelenskiy says he might replace several Ukraine officials, not just military https://t.co/9dV4OSbxD4 via @Reuters pic.twitter.com/jgvkKE9aFu

— 🇪🇺 🇲🇨🇨🇭Dan Popescu 🇫🇷🇮🇹🇷🇴 (@PopescuCo) February 5, 2024