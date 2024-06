Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Πέμπτη «κατέστρεψαν» τέσσερα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) και δύο μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS) των Χούθι, ενώ η αμερικανική διπλωματία απαίτησε οι Υεμενίτες αντάρτες να αφήσουν ελεύθερους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς που συνέλαβαν στις αρχές του μήνα.

Δεν αναφέρθηκε «κανένας» τραυματισμός σε αμερικανικά, συμμαχικά ή εμπορικά πλοία, διαβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

June 20 U.S. Central Command Update

TAMPA, Fla.- In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed four Iranian-backed Houthi uncrewed surface vessels (USV) in the Red Sea and two uncrewed aerial systems (UAS) over the Red Sea.

There were… pic.twitter.com/3gQXKrtxQO

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 20, 2024