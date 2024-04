Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Πέμπτη κατέστρεψαν αντιπλοϊκό πύραυλο (ASM) σε περιοχή ελεγχόμενη από τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού, ή εμπορικά σκάφη», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

April 4 Red Sea Update

At approximately 2:20 p.m. (Sanaa time) on April 4, U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and destroyed one anti-ship missile (ASM) in a Houthi-controlled territory of Yemen. There were no injuries or damage reported by U.S.,… pic.twitter.com/tJy7cuBvae

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 5, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ