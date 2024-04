Στην «κόψη του ξυραφιού» βρίσκεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετά τις απειλές του Ιράν, καθώς η Τεχεράνη διαμηνύει καθημερινά ότι θα απαντήσει στο χτύπημα που έγινε πριν λίγες μέρες στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό και στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Ιράν, ότι τα αντίποινα εναντίον του Ισραήλ θα είναι ελεγχόμενα, σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Ουάσινγκτον έδωσε εντολή στα πολεμικά της πλοία που βρίσκονται στην περιοχή να πλησιάσουν κι άλλο προς το σημείο για να υπερασπιστούν το Ισραήλ σε περίπτωση που η Τεχεράνη κάνει πράξη τις απειλές της.

Την ίδια ώρα οι Ισραηλινοί προετοιμάζονται για απευθείας επίθεση από το Ιράν, ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ το Τελ Αβίβ ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα απαντήσει σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση.

Πάντως, η υποστηριζόμενη από το Ιράν, οργάνωση Χεζμπολάχ, από το βράδυ της Παρασκευής (12/4), έχει εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους, από το Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός όπως ανακοίνωσε κατέρριψε επίσης δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, φορτωμένα με εκρηκτικά που ξεκίνησαν από την περιοχή που επιχειρεί η Χεζμπολάχ.

Σε δραματική του δήλωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάϊντεν, έστειλε ένα μήνυμα στην Τεχεράνη την Παρασκευή 12 Απριλίου. «Μην επιτεθείτε στο Ισραήλ. Μην το κάνετε», τόνισε συγκεκριμένα σε μια προσπάθεια να προειδοποιήσει την Τεχεράνη για τις συνέπειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι: «Δεν θέλω να δώσω εμπιστευτικές πληροφορίες, αλλά περιμένω αυτό να είναι σύντομα», είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος απάντησε επίσης σε ερώτηση σχετικά με το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στην Τεχεράνη: «Μην το κάνετε!», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε επίσης: «Είμαστε αφοσιωμένοι στην υπεράσπιση του Ισραήλ. Θα στηρίξουμε το Ισραήλ. Θα βοηθήσουμε στην υπεράσπιση του Ισραήλ και το Ιράν δεν θα τα καταφέρει».

#BREAKING: President Biden says he expects an attack by Iran “sooner rather than later.”

Says Iran will not succeed and that the US is devoted to the defense of Israel.

In a message to Iran, Biden says, “Don’t!” pic.twitter.com/XNEqXZslbn

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 12, 2024