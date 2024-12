Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της πραγματοποίησαν δεκάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων του Ισλαμικού Κράτους στην κεντρική Συρία την Κυριακή.

Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιδρομές της είχαν στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ισλαμικό Κράτος δεν θα εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση στη Συρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

𝐔.𝐒. 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐬 𝐃𝐨𝐳𝐞𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐀𝐢𝐫𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐈𝐒𝐈𝐒 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐬 𝐢𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐒𝐲𝐫𝐢𝐚

U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted dozens of precision airstrikes targeting known ISIS camps and… pic.twitter.com/E7CUPuPehf

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 8, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ