Διοικητήριο του ρωσικού στρατού στην περιοχή Μάρινο της περιφέρειας Κουρσκ χτυπήθηκε σε ένα «πλήγμα υψηλής ακρίβειας» που εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στο Κίεβο, υπογραμμίζοντας ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες αμάχων.

Από την πλευρά τους, οι περιφερειακές αρχές στο Κουρσκ ανέφεραν πως επίθεση δέχθηκε η κοινότητα Ιβάνοφσκε, όπου μεταξύ άλλων επλήγη ένα «πολιτιστικό κέντρο». Για περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές έκανε λόγο ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστέιν. Ωστόσο, βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν μέσω Telegram δείχνουν σημαντικές καταστροφές σε κτήρια, σε μια περιοχή όπου διακρίνονται στρατιωτικά οχήματα.

Ukrainian Forces 🇺🇦 struck the village of Ivanovskoe, Kursk located ~42km from the frontline using US 🇺🇸 HIMARS Missiles

Inside the building, there was reportedly an award ceremony for the Russian Navy’s 810th Marine Brigade

Geolocation: 51.60543, 34.94259 pic.twitter.com/fGhpSryjjy

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) January 2, 2025