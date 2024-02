Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και οι συνεργάτες του δεν θα μείνουν ατιμώρητοι εάν ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι, όπως ανέφεραν Ρώσοι αξιωματούχοι, αποδειχθεί ότι είναι αλήθεια, δήλωσε σήμερα η σύζυγος του επικριτή του Κρεμλίνου Γιούλια Ναβάλναγια.

Η Γιούλια Ναβάλναγια κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνασπισθεί και να πολεμήσει το «τρομακτικό καθεστώς» στη Ρωσία, σε δηλώσεις που έκανε στα ρωσικά μέσω διερμηνέα στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου.

Κάνοντας μια απρογραμμάτιστη εμφάνιση στην εκδήλωση, δήλωσε: «Δεν ξέρω αν πρέπει να πιστέψω ή όχι αυτά τα τρομερά νέα που λαμβάνουμε μόνο από πηγές της ρωσικής κυβέρνησης. Για πολλά χρόνια δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Πούτιν και την κυβέρνηση Πούτιν. Πάντα λένε ψέματα. Αλλά αν αυτό είναι αλήθεια, θέλω ο Πούτιν και όλοι γύρω του να γνωρίζουν ότι θα λογοδοτήσουν για όλα όσα έκαναν στη χώρα μας, στην οικογένειά μου. Και αυτή η μέρα θα έρθει πολύ σύντομα».

