«Λόγω της ποσότητας του αίματος, οι άνθρωποι γλιστρούσαν στο πάτωμα. Ήταν μια πραγματικά ζοφερή σκηνή». Με αυτόν τον τρόπο περιγράφει ο πατέρας ενός στρατιώτη τις στιγμές μετά την επίθεση που πραγματοποίησε η Χεζμπολάχ, με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σε στρατιωτική βάση στο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα άτομα και άφησε τραυματισμένα δεκάδες άλλα.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τα χαλάσματα που άφησε πίσω της η λιβανέζικη οργάνωση. Ο κ. Σούκι, πατέρας ενός εκ των τραυματισμένων στρατιωτών, αφηγήθηκε στην εφημερίδα Maariv την επίθεση όπως τη βίωσε και του την περιέγραψε το παιδί του, που αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

«Ο γιος μου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Beilinson», εξήγησε ο κ. Σούκι. «Έχει σχετικά ελαφρά τραύματα, με θραύσματα στο πρόσωπό του και έχει χάσει την ακοή του από το ένα αυτί. Έκαναν αξονική τομογραφία και θα πάρουμε τα αποτελέσματα σήμερα. Ανησυχώ βαθύτατα για τους σοβαρά τραυματίες, και φυσικά για εκείνους που σκοτώθηκαν. Ήταν εκπαιδευόμενοι του στη μονάδα. Είναι δύσκολο, αλλά οι στρατιώτες είναι δυνατοί».

Η επίθεση της Χεζμπολάχ σκότωσε τέσσερις στρατιώτες και τραυμάτισε σοβαρά άλλους επτά, μεταξύ των περισσοτέρων από 60 τραυματίες, σε μια επίθεση που η λιβανέζικη οργάνωση ισχυρίστηκε ότι είχε στόχο τη βάση της Ταξιαρχίας Γκολάνι των IDF στην περιοχή.

⚡️BREAKING:

The number of Israeli soldiers injured in the drone attack by Hezbullah has rose to 67

Hezbullah took credit for the attack on this Golani base in Benyamina in Haifa, says it is in retaliation to the Israeli attacks in Beirut, notably the attack on Basta and Nuwairi… https://t.co/or9Cq1t0yr pic.twitter.com/vXTZ2ejCq0

— MB (@MustafaBadredin) October 13, 2024