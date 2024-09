Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ σκότωσαν την Παρασκευή τη φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, με μια σφαίρα στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά του εβραϊκού εποικισμού στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (BDHNU).

«Στις 6 Σεπτεμβρίου οι FSI (σ.σ. ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας) σκότωσαν μια Αμερικανίδα ακτιβίστρια 26 ετών στην Μπέιτα (…) με μια σφαίρα που την χτύπησε στο κεφάλι ενώ συμμετείχε σε ειρηνική διαδήλωση κατά του εποικισμού», ανέφερε το BDHNU για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Το θύμα είχε επίσης την τουρκική υπηκοότητα.

