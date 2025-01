Η ολλανδική αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές εκατοντάδων ακτιβιστών για το κλίμα χθες Σάββατο στη Χάγη, ενώ χρησιμοποίησε δυο εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση για να διαλύσει διαδήλωση που έκλεισε για ώρες αυτοκινητόδρομο.

«Περίπου 700 ακτιβιστές συνελήφθησαν μετά τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου A12», ανέφερε μέσω X η αστυνομία της Χάγης, τονίζοντας ότι η διαδήλωση, στην οποία κάλεσε η οργάνωση Extinction Rebellion (XR), προκάλεσε «μποτιλιαρίσματα» και πιο μακρά αναμονή «για τα ασθενοφόρα» και άλλες υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

What police brutality in Hague, Netherlands. Police use watercannon against protestors. In the European Union! @Zourabichvili_S Totally, some 700 people were arrested and taken by bus to the ADO Den Haag football stadium. Twelve people were arrested for other offences. Intervene pic.twitter.com/dQdWAAXran

— JB (@ladysweden) January 11, 2025