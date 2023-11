Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου το βράδυ του Σαββάτου σήμανε συναγερμός λόγω της εισβολής ενόπλου με αυτοκίνητο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, το αυτοκίνητο έσπασε την πύλη και εισήλθε στην πίστα του αεροδρομίου, με τον ένοπλο να πυροβολεί στον αέρα και να πετάει δύο μολότοφ.

Η λειτουργία του αεροδρομίου διακόπηκε, ενώ ο ένοπλος ακινητοποίησε το όχημα κοντά σε αεροσκάφος. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κρατά όμηρο στο αυτοκίνητο το 4χρονο παιδί του. Η μητέρα είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα στην αστυνομία, καταγγέλλοντας πιθανή απαγωγή του παιδιού.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο ένοπλος είναι 35χρονος, τουρκικής καταγωγής, από την Κάτω Σαξονία. Φέρεται να είχε διαμάχη με τη μητέρα του παιδιού σχετικά με την επιμέλεια και το απόγευμα του Σαββάτου απήγαγε το κοριτσάκι.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν εκκενώσει τους τερματικούς σταθμούς 1 και 2 στο αεροδρόμιο του Αμβούργου.

