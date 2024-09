Νέο λουτρό αίματος στην Ουκρανία, καθώς 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 180 τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης των Ρώσων με δύο βαλλιστικούς πυραύλους στην Πολτάβα, στα ανατολικά της χώρας, όπως ενημέρωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

According to preliminary reports, the Russian army launched ballistic strikes on the building of the Institute of Communications and a nearby hospital. pic.twitter.com/XnHV3xhDKP

Occupiers attacked Poltava: 41 people killed, more than 180 wounded

«Λάβαμε προκαταρκτικές αναφορές σχετικά με τη ρωσική επίθεση στην Πολτάβα. Σύμφωνα με τις προς το παρόν διαθέσιμες πληροφορίες, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι χτύπησαν στο έδαφος ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός κοντινού νοσοκομείου. Ένα από τα κτίρια του Ινστιτούτου Επικοινωνιών καταστράφηκε εν μέρει. Άνθρωποι θάφτηκαν κάτω από τα συντρίμμια. Πολλοί διασώθηκαν. Περισσότεροι από 180 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δυστυχώς, υπάρχουν προς το παρόν 41 νεκροί. Τα συλλυπητήριά μου σε όλους τους συγγενείς και τους φίλους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι διέταξε πλήρη και άμεση έρευνα για όλες τις συνθήκες του συμβάντος.

Hospitals, educational institutions, dozens of murdered people… 41 at this moment.

I can’t believe the world is just watching Russia do all this, hoping the war won’t reach them. Poltava 🕯️ pic.twitter.com/MtKIEsUrVY

— Victoria (@victoriaslog) September 3, 2024