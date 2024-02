Μια μητέρα με τον γιο της και μία ακόμη γυναίκα έγκυος σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα σε νοσοκομείο στο Σελίντοβε, μια πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με διευκρινίσεις που έδωσε η ουκρανική εισαγγελία.

Νωρίτερα σήμερα, το δημοτικό συμβούλιο είχε κάνει λόγο για τρεις νεκρούς και δώδεκα τραυματίες στο Σελίντοβε, που βρίσκεται στην περιοχή του Ντονέτσκ, περίπου 20 χλμ. από τη γραμμή του μετώπου.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε κατ΄αρχάς επίθεση με πυραύλους εναντίον του Σελίντοβε γύρω στις 23:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) χθες, Τρίτη, πλήττοντας ένα κτήριο κατοικιών ένα ολόκληρο τμήμα του οποίου καταστράφηκε. Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, τραυματίστηκαν, όπως διευκρίνισε η εισαγγελία στην εφαρμογή Telegram.

Γύρω στην 01:00 σήμερα, άλλο ένα πλήγμα σημειώθηκε σε νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία γυναίκα 36 ετών μαζί με τον οκτάχρονο γιο της και μία 38χρονη έγκυο, πρόσθεσε η εισαγγελία.

Another morning in Ukraine. Here is the medical clinic in Selydove. Russian rocket destroyed the maternity ward. 3 people dead, 8 year old boy and a pregnant woman amongst them. Six more injured.

Russia is a terrorist state. Ukraine needs more weapons to defend the free world pic.twitter.com/M2ISdfNU1G

— 🇺🇦 Yevhen Lyr (@LyrYevhen) February 14, 2024