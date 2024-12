Ρωσικός πύραυλος έπληξε και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε διώροφο οίκημα στην πόλη Κρεβί Ρι της νοτιοανατολικής Ουκρανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, δύο από τους οποίους ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια, ενημέρωσαν αξιωματούχοι.

Ο Σερχίι Λισάκ, περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, ανέφερε μέσω Telegram πως ένας άνδρας και μια 15χρονη έφηβη διασώθηκαν στην Κρεβί Ρι, την πόλη από όπου κατάγεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έσπασαν παράθυρα σε κοντινή δεκαώροφη πολυκατοικία, πρόσθεσε.

Two people were pulled from the rubble. pic.twitter.com/WW41tHHO5v

🇺🇦🔱A two-story building was partially destroyed in Kryvyi Rih as a result of a Russian strike — State Emergency Service

Ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, ανέφερε πως άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, διευκρινίζοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης ολοκληρώθηκαν. Κατά την επιχείρηση διασώθηκε και ένας Γερμανικός Ποιμενικός.

number of victims in Kryvyi Rih has increased to five. The emergency rescue operation has been completed

Among the victims a 15-year-old girl, 2 men aged 38 & 49, & 2 women aged 30 & 82. All are moderate severity. Many high-rise buildings & private sector buildings are affected pic.twitter.com/LA6Cl7h8TH

— Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) December 20, 2024