Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών ανθρώπων», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς εκδηλώθηκε η επίθεση. «Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη», συμπλήρωσε.

This video, posted by President Volodymyr Zelensky on Telegram, shows the aftermath of Russia’s attack on Zaporizhzhia on Aug. 9. According to Zelensky, at least three people have been killed. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/B67S2hwNDF

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 9, 2023