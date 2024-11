Πυρκαγιές σε αρκετά μη κατοικήσιμα κτίρια, προκάλεσε επίθεση ουκρανικών drones στη ρωσική συνοριακή περιφέρεια του Μπριάνσκ, την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Μπογκομάζ.

“Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκες και οι πυροσβέστες βρίσκονται στην περιοχή”, έγραψε ο Μπογκομάζ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Είχε αναφέρει νωρίτερα στο Telegram, ότι τα συστήματα της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 14 ουκρανικά drones πάνω από την περιφέρεια του Μπριάνσκ, στη διάρκεια της νύχτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά, ενώ δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός από την ουκρανική πλευρά.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε 62 από τα 145 ρωσικά drones που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίσης τουλάχιστον 17 drones κατά της Μόσχας, νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας την εφαρμογή περιορισμών στη λειτουργία δύο αεροδρομίων στην περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Earlier this morning, Ukrainian kamikaze drones attacked multiple sites in Moscow. pic.twitter.com/ExIaZlP4A6

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε ότι 12 drones καταρρίφθηκαν στις περιοχές Ράμενσκογε και Κολομένσκι περιφερειακά της ρωσικής πρωτεύουσας, όπως επίσης και στην πόλη Ντομοντέντοβο που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Μόσχας. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή ανθρώπινες απώλειες στις περιοχές πτώσης των συντριμμιών», ανέφερε ο Σομπιάνιν στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Στις περιοχές αυτές έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🇷🇺🇺🇦Massive attack on #Moscow: Air defense repelled 32 enemy attacks in Ramenskoye, Kolomna and Domodedovo#Russian #UkraineRussiaWar️️ pic.twitter.com/8Kb89B5M2G

— BoxWar (@UkraineWarVid) November 10, 2024