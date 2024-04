Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα, Σάββατο 6 Απριλίου, στη Βουδαπέστη για να υποστηρίξουν έναν πρώην προσκείμενο στην ομάδα εξουσίας, ο οποίος έγινε τώρα επικριτής του πρωθυπουργού, Βίκτορ Ορμπάν και σκοπεύει να αμφισβητήσει τον εθνικιστή ηγέτη.

Η διαδήλωση οργανώθηκε από τον δικηγόρο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος συγκλονίζει την ουγγρική πολιτική αφότου ήρθε στο προσκήνιο, μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε το Φεβρουάριο από μια προεδρική χάρη σε υπόθεση παιδεραστίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ένα πλήθος περίπου 100.000 ανθρώπων ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του στην πλατεία Κόσουτ της Βουδαπέστης, μπροστά από το κοινοβούλιο, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των τελευταίων δεκαετιών στην Ουγγαρία.

Πολλοί από τους συγκεντρωμένους κρατούσαν λάβαρα με τα εθνικά χρώματα και πλακάτ που έγραφαν «Οι Ούγγροι εξεγείρονται!».

«Θα ανακτήσουμε τη χώρα μας βήμα το βήμα και λιθάρι το λιθάρι θα οικοδομήσουμε μια Ουγγαρία κυρίαρχη και σύγχρονη», είπε ο Μαγιάρ απευθυνόμενος στο πλήθος.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως θα ανακοινώσει σύντομα τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, το οποίο θα συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές και τις τοπικές εκλογές του Ιουνίου.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ωστόσο ότι ο Μαγιάρ δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου με το δικό το κόμμα επειδή δεν μπορεί να τηρήσει τις σχετικές προθεσμίες, όμως βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με υφιστάμενα κόμματα για να μπορέσει να είναι υποψήφιος. Ο ίδιος προέβλεψε ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην Ουγγαρία θα είναι «το πρώτο καρφί στο φέρετρο» του συστήματος Ορμπάν.

Hello from Budapest, where a huge crowd is now marching toward parliament, led by Péter Magyar.

Stay tuned pic.twitter.com/ATXDO8ITSQ

— Lili Bayer (@liliebayer) April 6, 2024