Σε μία λαμπρή τελετή, ανάλογη της αίγλης και της ιστορικής σημασίας του, ο καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων, η Νοτρ-Νταμ, ανοίγει και πάλι τις πύλες του σήμερα, πεντέμισι χρόνια αφότου υπέστη μεγάλες ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά, που κατέστρεψε το βέλος και την οροφή του και παραλίγο να προκαλέσει την πλήρη κατάρρευση αυτού του αριστουργήματος της γοτθικής τέχνης.

Ο ηλικίας 860 ετών μεσαιωνικός καθεδρικός ναός, ένα σύμβολο τόσο της Γαλλίας όσο και του Παρισιού, αποκαταστάθηκε επιμελώς, με νέο βέλος και οροφή, έχει επιστρέψει στην παλιά δόξα του και τα λευκά και χρυσά διακοσμητικά στοιχεία του αστράφτουν ξανά.

Το βράδυ της 15ης Απριλίου 2019, οι Παριζιάνοι που έσπευσαν επιτόπου και τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν με φρίκη καθώς κατέρρεαν το βέλος και η οροφή του ναού από την πυρκαγιά που απείλησε τα κύρια καμπαναριά και ολόκληρο το κτίσμα, το οποίο μόλις που απέφυγε την πλήρη καταστροφή. «Ο πλανήτης συγκλονίστηκε εκείνη την ημέρα», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πριν από τη σημερινή τελετή για την επαναλειτουργία του. «Το σοκ της επαναλειτουργίας πιστεύω και θέλω να πιστεύω πως θα είναι τόσο ισχυρό όσο και αυτό της πυρκαγιάς, όμως θα είναι ένα σοκ ελπίδας».

Ο Μακρόν, ο οποίος έχει εξασθενήσει από τη βαθιά πολιτική κρίση που διέρχεται η χώρα, θα έχει μια ευκαιρία να ξεχάσει αυτά τα προβλήματα όταν καλωσορίσει τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πρίγκιπα της Βρετανίας Ουίλιαμ και δεκάδες αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, περιλαμβανομένου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην τελετή για την επαναλειτουργία του ναού που πρόκειται να αρχίσει γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας).

Αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ, από το γραφείο του Μακρόν και την Αρχιεπισκοπή του Παρισιού ανακοινώθηκε ότι, εξαιτίας των σφοδρών ανέμων, οι τελετές θα πραγματοποιηθούν όλες στο εσωτερικό του ναού. Ο Μακρόν είχε αρχικά προγραμματίσει να εκφωνήσει μια ομιλία έξω απ’ αυτόν.

«Φοβάμαι πως θα καταρρεύσω όταν μπω επειδή θα είναι πολύ συγκινητικό», λέει η Σεσιλιά Ντε Βαργκάς, μέλος της χορωδίας που πρόκειται να πάρει μέρος στην τελετή για την επαναλειτουργία του ναού.

«Παρά το φρικτό που συνέβη, υπάρχει μια θετική πλευρά, όταν βλέπεις πώς όλος ο λαός, όλος ο γαλλικός λαός ανοικοδόμησε τον καθεδρικό ναό με τέτοια ταχύτητα».

«Πολλοί μου έλεγαν, ‘δώστε μας πίσω τον καθεδρικό ναό όπως ήταν’. Αλλά θα είναι πολύ πιο όμορφος, υποσχέθηκε εξάλλου μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Παρισίων Λοράν Ούλριχ.

Χιλιάδες ειδικοί τεχνίτες, από ξυλουργούς και λιθοξόους μέχρι καλλιτέχνες των βιτρώ, εργάζονταν διαρκώς τα πέντε τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας παλαιές μεθόδους για να αποκαταστήσουν, να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν ό,τι είχε καταστραφεί ή υποστεί ζημιές.

«Η Νοτρ-Νταμ είναι κάτι περισσότερο από ένα παρισινό ή γαλλικό μνημείο. Είναι επίσης ένα παγκόσμιο μνημείο», λέει ο ιστορικός Νταμιάν Μπερν.

