Τουλάχιστον πέντε αστυνομικοί, επιφορτισμένοι με την προστασία ομάδας εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας, σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα σε βομβιστική επίθεση με στόχο το όχημά τους στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές στη δημόσια διοίκηση και στην αστυνομία.

Muslims killing Muslims: 5 policemen were killed and 27 wounded today in an explosion in Bajaor, Pakistan. Taliban (TTP) claimed responsibility. pic.twitter.com/668wXifONn

Η έκρηξη έγινε στην περιφέρεια Μπαζούρ, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, όπου οι επιθέσεις έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες.

«Φορτηγό που μετέφερε περίπου 25 αστυνομικούς που φρουρούσαν μέλη της εκστρατείας εμβολιασμού έγινε στόχος ΑΕΜ (αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού)», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ανουάρ ουλ Χακ, ανώτερος αξιωματούχος της δημόσιας διοίκησης στην Μπαζούρ.

#Pakistan | Five policemen protecting polio vaccinators were killed Monday when their vehicle was hit by an explosion in the northwest of the country. pic.twitter.com/Hk8mJSLBgX

— teleSUR English (@telesurenglish) January 8, 2024