Με δυναμική συμμετοχή 1.600 και πλέον Ελλήνων που διαμένουν μόνιμα στη Γερμανία και ενδιαφέρονται για επιστροφή στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στο Ντίσελντορφ η εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) «Ημέρα Καριέρας», με την πολύτιμη συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη δράση εξωστρέφειας του Υπουργείου Εργασίας που πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα μόλις 14 ημερών, για την ανάδειξη, σε Έλληνες του εξωτερικού επαγγελματικών ευκαιριών που προσφέρουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με την πρώτη να πραγματοποιείται πριν από δύο εβδομάδες στο Αμστερνταμ της Ολλανδίας με απόλυτη επιτυχία.

Πρόκειται για μια δράση που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος «RebrainGreece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που προωθεί τον επαναπατρισμό ταλέντων και εξειδικευμένου προσωπικού, με στόχο την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους στη χώρα μας.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως η οποία επισκέφθηκε, από κοινού με τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. Σπύρο Πρωτοψάλτη, όλα τα περίπτερα των επιχειρήσεων και συνομίλησε με ενδιαφερόμενους καθώς και με εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κώτσηρας καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκος Μηλαπίδης.

Στην «Ημέρα Καριέρας» στο Ντίσελντορφ έλαβαν μέρος συνολικά 51 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως η τεχνολογία, η πληροφορική, ο τουρισμός, η βιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσφέροντας θέσεις εργασίας σε αναζήτηση, μεταξύ άλλων, Μηχανικών, Αναλυτών δεδομένων, Επαγγελματιών υγείας, Στελεχών μάρκετινγκ και πωλήσεων, Οικονομολόγων και ειδικών στον τομέα της πληροφορικής.

Αναλυτικά, οι εταιρείες που συμμετείχαν στην «Ημέρα Καριέρας:

• AEGEAN

• AEGEO SPAS

• Alpha Bank

• Alumil S.A.

• Archirodon Group

• AstraZeneca S.A.

• Atrium Hotels & Resorts

• Choose Strategic Communications’ Partners

• Cisco

• Deloitte Ελλάδος

• DEMO

• DOPPLER

• ElvalHalcor

• Eurobank S.A.

• EY

• Hellenic Train

• Hellenic Halyvourgia S.A.

• Hemmersbach

• Imerys

• INTERSPORT | Fourlis Group of companies

• KPMG

• KYNDRYL HELLAS

• LAMDA DEVELOPMENT – THE ELLINIKON

• LIDL ΕΛΛΑΣ

• MITSIS Group

• NATIONAL BANK OF GREECE

• NOVA

• OTE Group of Companies

• OTS

• PIRAEUS BANK S.A.

• PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.

• Prisma Electronics SA

• PwC Ελλάδας

• RODOPI

• Regiocom

• SFAKIANAKIS GROUP

• SingularLogic

• SPACE HELLAS AE

• THRAKON YTONG GROUP

• TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A.

• VIANEX S.A.

• Vodafone Ελλάδας

• ΑΒΑΞΑ.Ε.

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

• ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

• ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

• Όμιλος ΔΕΗ

• ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ / HERACLES GROUP

• ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ

• ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

• ΤΕΧΑΝ

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Νοεμβρίου το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία την εκδήλωση «RebrainGreece» στο Άμστερνταμ, με τη συμμετοχή 15 επιχειρήσεων στην οποία έλαβαν μέρος πάνω από 1.100 Έλληνες της Ολλανδίας και των γειτονικών χωρών, ενώ προγραμματίζεται και νέα δράση για την άνοιξη του 2025 στο Λονδίνο.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε:

«Η “Ημέρα Καριέρας” της Δ.ΥΠ.Α. στο Ντίσελντορφ είναι η δεύτερη εκδήλωση που πραγματοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο εξωτερικό, μετά το Άμστερνταμ στο πλαίσιο της δράσης “RebrainGreece”. Διαρκής στόχος μας παραμένει η προσέλκυση του ενδιαφέροντος Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και αρκετοί από τους οποίους έφυγαν τα χρόνια της κρίσης από τη χώρα μας, μέσω της ανάδειξης σημαντικών επαγγελματικών ευκαιριών που υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα, σε ένα νέο εργασιακό τοπίο που δεν προσομοιάζει σε τίποτα με αυτό που άφησαν πίσω τους φεύγοντας. Το γεγονός ότι σε αυτές μας τις προσπάθειες έλαβαν μέρος πάνω από 2.700 Έλληνες του εξωτερικού και συμμετείχαν πάνω από 55 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, καταδεικνύει ότι η ελληνική αγορά εργασίας συνιστά πλέον έναν ελκυστικό προορισμό, παρέχοντας σημαντικές απολαβές και οφέλη. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο σθένος αυτή μας την προσπάθεια, καθώς ήδη προετοιμάζουμε την επόμενη αντίστοιχη ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη στο Λονδίνο. Θερμές ευχαριστίες στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης και το Υπουργείο Εξωτερικών για την πολύτιμη συμβολή του».

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε:

«Η πρώτη “Ημέρα Καριέρας” της Δ.ΥΠ.Α. στο εξωτερικό σημείωσε τεράστια επιτυχία, προσελκύοντας περισσότερους από 1.600 Έλληνες που ενδιαφέρονται να επιστρέψουν και να εργαστούν στην πατρίδα τους. Η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαιώνει τη σημασία πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην προσέλκυση ταλέντων και τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού. Στη ΔΥΠΑ δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με εξωστρέφεια και συνεργασίες να φέρνουμε κοντά επιχειρήσεις και ταλέντα, στηρίζοντας όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους επιστρέφοντας στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Εξωτερικών για τη συνεργασία. Οι επόμενες Ημέρες Καριέρας έρχονται σύντομα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.».