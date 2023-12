Ο Βρετανός υπουργός Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ δήλωσε σήμερα ότι παραιτήθηκε από τη θέση αυτή γιατί το σχέδιο νόμου έκτακτης ανάγκης της κυβέρνησης που στοχεύει να θέσει σε λειτουργία το πρόγραμμα απέλασης μεταναστών της Ρουάντα δεν είναι αρκετές εκτενές.

«Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να θέτει τα ζωτικά εθνικά μας συμφέροντα πάνω από τις άκρως αμφισβητούμενες ερμηνείες του διεθνούς δικαίου», είπε στην επιστολή παραίτησής του προς τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, την οποία ανάρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

It is with great sadness that I have written to the Prime Minister to tender my resignation as Minister for Immigration.

I cannot continue in my position when I have such strong disagreements with the direction of the Government’s policy on immigration. pic.twitter.com/Zg3ezFJr8t

— Robert Jenrick (@RobertJenrick) December 6, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ