Νέο αεροπορικό ατύχημα, σήμερα Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, αυτή τη φορά στον Καναδά, λίγο έλειψε να έχει τραγικά αποτελέσματα, λίγες μόλις ώρες μετά από την πρόσκρουση ενός Boeing 737 στη Νότια Κορέα με 179 νεκρούς.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα μιας πτήσης της Air Canada, έζησαν στιγμές αγωνίας, όταν κατά τη διάρκεια της προσγείωσής στο αεροδρόμιο του Χάλιφαξ, έσπασε ο ένας τροχός με αποτέλεσμα η πτέρυγα να συρθεί στον διάδρομο και να προκληθεί φωτιά.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που τράβηξε ένας επιβάτης μέσα από το αεροπλάνο, τη στιγμή που η πτέρυγα σέρνεται στον διάδρομο.

🚨 BREAKING: An Air Canada plane crush landed in Halifax with a broken landing gear. The plane skidded on the runway and caught fire

The aircraft in question reportedly belongs to PAL Airlines which was operating Air Canada flight AC2259 between St. John’s and Halifax.

No… pic.twitter.com/gY7Lx2errw

— Sanaipei M (@Sanaipei_Cutie) December 29, 2024