Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει πυρομαχικά λευκού φωσφόρου στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στον Λίβανο, κατήγγειλε χθες Πέμπτη η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW), υπογραμμίζοντας πως τα όπλα αυτά εκθέτουν άμαχους αδιακρίτως στον κίνδυνο να υποστούν σοβαρό και μακρόχρονο τραυματισμό.

Ερωτηθείς σχετικά με την κατηγορία της οργάνωσης, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως «δεν είναι επί του παρόντος ενήμερος για τη χρήση όπλων που περιέχουν λευκό φώσφορο στη Γάζα». Δεν σχολίασε την πληροφορία περί χρήσης τέτοιων πυρομαχικών στον Λίβανο.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας από το Σάββατο, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του με 1.300 νεκρούς. Πάνω από 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί. Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ενεπλάκη επίσης σε ανταλλαγές πυρών με μαχητές του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Η HRW τόνισε σε ανακοίνωσή της πως επαλήθευσε βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκαν στον Λίβανο τη 10η Οκτωβρίου και στην πόλη της Γάζας την 11η Οκτωβρίου και καταγράφουν «πολλαπλές εκρήξεις στον αέρα οβίδων με πυρομαχικά λευκού φωσφόρου», αντίστοιχα σε δύο αγροτικές περιοχές και στο λιμάνι.

Παρέθεσε συνδέσμους προς δύο βίντεο, αναρτημένα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, που εξηγεί ότι δείχνουν «οβίδων 155 χιλιοστών του πυροβολικού με λευκό φώσφορο να χρησιμοποιούνται» για τη δημιουργία προπετασμάτων καπνού, ή για την επισήμανση στόχων, ή φωτισμό τοποθεσιών, ή για άλλους σκοπούς. Και τα δύο τραβήχτηκαν κοντά στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, σημείωσε.

A brief overview of Incendiary Weapons and their effects on populations and individuals https://t.co/DZJzdzLv07

— Human Rights Watch (@hrw) October 12, 2023