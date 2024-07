Δεν είχαν τέλος οι γκάφες στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι προκαλώντας διεθνή σάλο. Η απόφαση να κάνουν την εκδήλωση εκτός σταδίου, παρά τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για βροχές τον Ιούλιο αλλά και οι αλλεπάλληλες αστοχίες καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς εξέθεσαν τους διοργανωτές με μια μεγάλη μερίδα κόσμου να κάνει λόγο για την χειρότερη τελετή έναρξης στην ιστορία.

Απορίας άξιο είναι πώς κατά την παρουσίαση της ελληνικής αποστολής ο σκηνοθέτης… «κατόρθωσε» να κρύψει τον σημαιοφόρο Γιάννη Αντετοκούνμπο των 2.13.

Ούτε ένα πλάνο δεν κατάφεραν να πιάσουν στο οποίο να φαίνεται ο Greek Freak που κρατούσε την ελληνική σημαία. Ευτυχώς, τουλάχιστον, «πέτυχαν» να δείξουν την έτερη σημαιοφόρο μας, την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, προς το τέλος της διέλευσης της ελληνικής αποστολής.

«Θύμα» της προχειρότητας της γαλλικής διοργάνωσης έπεσε και η Νότια Κορέα καθώς ο εκφωνητής παρουσίασε την αποστολή ως τη «Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας» – το επίσημο όνομα της Βόρειας Κορέας – στα γαλλικά και στα αγγλικά. Μάλιστα, χρησιμοποίησε την ίδια εισαγωγή όταν πέρασε η αντιπροσωπεία της Βόρειας Κορέας.

Η Νότια Κορέα εξέφρασε τη λύπη της, για το γεγονός και ζήτησε διαβεβαιώσεις από τους διοργανωτές ότι το λάθος δεν θα συμβεί εκ νέου.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού της Νότιας Κορέας, Γιανγκ Μι-ραν, ο οποίος βρισκόταν στο Παρίσι, ζήτησε συνάντηση με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Εκφράζουμε τη λύπη μας που η χώρα παρουσιάστηκε ως Βόρεια Κορέα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όταν εισέρχονταν οι αθλητές της Δημοκρατίας της Κορέας», είπε.

Η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Νότιας Κορέας παρέπεμψε αμέσως το περιστατικό στους διοργανωτές των Αγώνων και ζήτησε να μην επαναληφθεί το λάθος. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ζήτησε συγγνώμη μετά από την αστοχία. «Ζητούμε βαθιά συγγνώμη για το λάθος που συνέβη κατά την παρουσίαση της ομάδας της Νότιας Κορέας κατά την μετάδοση της τελετής έναρξης», έγραψε η ΔΟΕ στο κοινωνικό δίκτυο X στα Κορεάτικα.

Αντιδράσεις προκλήθηκαν και από ένα ακόμη απρόοπτο κατά την διάρκεια περφόρμανς όταν φάνηκαν στα πλάνα τα γεννητικά όργανα ενός χορευτή.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, το ατυχές περιστατικό συνέβη όταν ο περφόρμερ, το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, φορώντας ένα μαύρο κολλητό σορτς κι ένα πουκάμισο, ανοιχτό για να φαίνονται οι καλογυμνασμένοι κοιλιακοί του, παρουσίαζε το πρόγραμμά του.

Ο νεαρός χορευτής, που άθελά του εξέθεσε σε κοινή θέα τα γεννητικά του όργανα, ήρθε σε δύσκολη θέση όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί.

