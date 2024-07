Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε η αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην οποία συμμετείχαν drag queens και τρανς άτομα ενώ τα… φώτα τράβηξε ο γυμνός μπλε «Διόνυσος».

Πρόκειται για τον Γάλλο ηθοποιό και τραγουδιστή Phillippe Katerine ο οποίος υποδύονταν τον θεό του κρασιού σε μια αναπαράσταση της διάσημης βιβλικής σκηνής του Ιησού Χριστού και των δώδεκα αποστόλων όπου μοιράζονται το τελευταίο γεύμα πριν από τη σταύρωση.

Έπειτα από τον σάλο που προκλήθηκε παγκοσμίως για τις εικόνες που προβλήθηκαν στην τελετή έναρξης, ο Phillippe Katerine έσπασε την σιωπή του και υπερασπίστηκε τον ρόλο του: «Δεν θα ήταν διασκεδαστικό αν δεν υπήρχαν αντιπαραθέσεις. Δεν θα ήταν βαρετό αν όλοι συμφωνούσαν σε αυτόν τον πλανήτη;».

I’ve watched so much of the #OpeningCeremony that now I think it‘s good that Russia is not there pic.twitter.com/Z7ul4GNbtH

— Russian Market (@runews) July 26, 2024

