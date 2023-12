Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με παρουσιάστρια του BBC να κάνει μια άσεμνη χειρονομία, στο ξεκίνημα του live δελτίου ειδήσεων των 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (6/12).

Η παρουσιάστρια ονόματι Μαριάμ Μόσιρι φάνηκε στην κάμερα να έχει υψωμένο το μεσαίο δάχτυλο του χεριού της, λίγα δευτερόλεπτα μετά τους τίτλους αρχής του δελτίου, επειδή προφανώς δεν κατάλαβε έγκαιρα πως ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση.

Σε κλάσμα δευτερολέπτων η παρουσιάστρια του BBC, μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβη άλλαξε αυτόματα την έκφραση του προσώπου της και να ξεκίνησε να διαβάζει μια είδηση για τον Μπόρις Τζόνσον.

«Ζωντανά από το Λονδίνο, παρακολουθείτε το BBC News», είπε η Μαριάμ Μόσιρι.

This isn’t satire, an actual BBC News presenter got caught giving the middle finger live.

Maryam Moshiri summing up the professionalism currently at the BBC. pic.twitter.com/QoJ4FT133J

— Chris Rose (@ArchRose90) December 7, 2023