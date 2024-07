Μεγάλη οικολογική καταστροφή από πετρελαιοκηλίδα ανοικτά της Μανίλας, μετά από βύθιση δεξαμενόπλοιου, που μετέφερε 1,4 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου. Ένας άνθρωπος αγνοείται ενώ 16 έχουν διασωθεί από το δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Φιλιππίνων που βυθίστηκε σήμερα Πέμπτη (25/7) ανοικτά της Μανίλας. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως βρίσκονται αντιμέτωπες με άμεσο κίνδυνο για τεράστια οικολογική καταστροφή.

Οι ισχυροί άνεμοι και τα πελώρια κύματα δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων ενώ ήδη έχει εντοπιστεί πετρελαιοκηλίδα με τις αρχές να επισημαίνουν ότι λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών δεν μπορούν να στείλουν συνεργεία για να εκτιμήσουν την εικόνα της ρύπανσης από πετρέλαιο, πολύ περισσότερο να προχωρήσουν στις πρώτες ενέργειες για τον περιορισμό της ρύπανσης.

Το ναυάγιο, έγινε περίπου επτά χιλιόμετρα από τη Λιμάι, απέναντι στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνωn, στον Κόλπο της Μανίλας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Μεταφορών των Φιλιππίνων, Χάιμε Μπαουτίστα, «μπορέσαμε να διασώσουμε τα 16 από τα 17 μέλη του πληρώματος, το ένα αγνοείται».

PCG responds to a maritime incident involving Philippine-flagged Motor Tanker (MT) Terra Nova that capsized and eventually submerged 3.6 nautical miles east off Lamao Point, Limay, Bataan, at around 1:10AM today, 25 July 2024.

✍️https://t.co/tN3nSkxRTd#CoastGuardPH pic.twitter.com/qC2VKPdmiq

— Philippine Coast Guard (@coastguardph) July 25, 2024