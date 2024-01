Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ξεκινά σήμερα Δευτέρα (22/1) περιοδεία μιας εβδομάδας στη δυτική ακτή της Αφρικής, με σκοπό τη διατήρηση της επιρροής των ΗΠΑ στην ήπειρο, όπου ο ανταγωνισμός με τη Ρωσία και την Κίνα παραμένει σκληρός κι η αστάθεια στο Σαχέλ πιο ανησυχητική από ποτέ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα ξεκινήσει την περιοδεία του, με μια σύντομη επίσκεψη στο Πράσινο Ακρωτήριο προτού ταξιδέψει στην Ακτή Ελεφαντοστού, στη Νιγηρία και στην Ανγκόλα.

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του στην υποσαχάρια Αφρική έπειτα από δέκα μήνες, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς μονοπώλησαν τη διεθνή επικαιρότητα και το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποσχεθεί πως θα πήγαινε στην Αφρική το 2023, δέσμευση που δεν υλοποιήθηκε.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη επίσκεψη του κ. Μπλίνκεν στην περιοχή, τον Μάρτιο του 2023, το πολιτικό τοπίο έχει αλλάξει ελαφρώς.

Εκείνη την εποχή, επισκέφθηκε τον Νίγηρα για να υποστηρίξει τον Μοαμέντ Μπαζούμ, τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας, όπου οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πάνω από χίλιους στρατιώτες κι έχουν βάσεις drones στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών.

A little over a year ago, we hosted the U.S.-Africa Leaders Summit convening leaders from 49 African nations. Tomorrow, I will travel to the continent for meetings in Cabo Verde, Cote d’Ivoire, Nigeria, and Angola to reaffirm our commitment to high-level engagement with Africa.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 21, 2024