Περίπου 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Καζακστάν και την Κίνα μετά τον σεισμό των 7 βαθμών που σημειώθηκε στην κινεζική επαρχία Σιντζιάνγκ και έγινε αισθητός και στο γειτονικό Κιργιστάν.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (20:00 ώρα Ελλάδας της Δευτέρας 22/1) στην επαρχία Σιντζιάνγκ της Κίνας, περίπου 140 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Ακσού και είχε εστιακό βάθος 27 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Στην Κίνα έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με ανάρτηση των αρχών της επαρχίας Άκτσι, ενώ 47 κτήρια κατέρρευσαν σε όλη τη χώρα και 78 υπέστησαν υλικές ζημιές.

Στο Αλμάτι, τη μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν όπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι ζουν πάνω από 27 ρήγματα, «44 άνθρωποι ζήτησαν ιατρική βοήθεια για διάφορους τραυματισμούς», επεσήμανε την Τρίτη (23/1) το υπουργείο Υγείας της χώρας, διευκρινίζοντας ότι οκτώ εξ αυτών εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν κατοίκους του Αλμάτι να έχουν βγει στους δρόμους τη νύχτα μετά τον σεισμό, παρά το ψύχος, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει κάτω από τους δέκα βαθμούς Κελσίου.

