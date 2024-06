Ένας αναγνώστης χειλιών αποκάλυψε την πολύ σημαντική υπενθύμιση που έδωσε η βασίλισσα στην Νταϊάνα την ημέρα του γάμου της. Ο Κάρολος έκανε πρόταση γάμου στο νηπιαγωγείο στο Κάστρο του Γουίνδσορ στις 3 Φεβρουαρίου 1981, μόλις έξι μήνες αφότου άρχισε να βγαίνει με την Νταϊάνα. Ο αρραβώνας τους έγινε δημοσίως γνωστός όταν το ζευγάρι ανακοίνωσε τον επικείμενο γάμο του στις 24 Φεβρουαρίου 1981.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Κάρολος και η Νταϊάνα παντρεύτηκαν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο και επέλεξαν τον καθεδρικό ναό από τον παραδοσιακό χώρο για τους βασιλικούς γάμους, το Αβαείο του Γουέστμινστερ, επειδή θα χωρούσε περισσότερο κόσμο – 3.500 καλεσμένους. Η MailOnline μπορεί τώρα να αποκαλύψει ότι είπε «φαίνεσαι τέλεια» και στη συνέχεια της είπε «δώσε μου το χέρι σου», κάτι που έκανε και εκείνος της είπε «φιλί».

Αλλά αφού άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας προσχώρησαν μαζί τους στο μπαλκόνι, ο τότε Πρίγκιπας της Ουαλίας σχολίασε: «Είναι πολύς καιρός. Πρέπει να φάμε». Η βασίλισσα Ελισάβετ έδειξε προς το πλήθος ενώ ψιθύρισε στην πριγκίπισσα να της πει να «κοιτάξει» τους ανθρώπους που «ήταν εκεί όλη μέρα» για να τη δουν. Όταν ο μελλοντικός βασιλιάς είδε τη νύφη του, ακούστηκαν φωνές από το πλήθος «δώσε της ένα φιλί», όπως και το έκανε.

Πηγές είπαν ότι παρά τη συστολή της, η Νταϊάνα λάτρευε τη γοητεία που θα πρόσφερε ο γάμος με έναν πρίγκιπα και υπήρχαν «λίγα δάκρυα» και σαμπάνια όταν έκανε την ανακοίνωση. Αλλά η Penny Thornton, η οποία υπηρέτησε ως βασιλική αστρολόγος της πριγκίπισσας Ντι, είπε ότι ο πρίγκιπας Κάρολος άφησε την Νταϊάνα «συντετριμμένη» όταν της είπε ότι δεν την αγαπούσε το βράδυ πριν από το γάμο τους. Ο Κάρολος αμφισβήτησε τόσο βαθιά την απόφασή του να παντρευτεί την Νταϊάνα που σκέφτηκε να ακυρώσει εντελώς τον γάμο, αποκάλυψε ο βασιλικός ρεπόρτερ Ρόμπερτ Τζόμπσον σε μια βιογραφία που δημοσιεύτηκε το 2018. Ένιωθε ότι το ζευγάρι ήταν «ασυμβίβαστο», αλλά ένιωθε ότι ο επικείμενος γάμος ήταν εκτός ελέγχου και πίστευε ότι ο τερματισμός του αρραβώνα θα ήταν «κατακλυσμικός». Ωστόσο, ο πρώην γραμματέας Τύπου της βασίλισσας είπε ότι παρά τις αμφιβολίες του Charles, το ζευγάρι ήταν πραγματικά ερωτευμένο – και δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά ο ένας από τον άλλο ως νεόνυμφοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με τον Dickie Arbiter, υπήρχε μια «γνήσια σχέση» από την αρχή, με «γνήσια αγάπη και ευτυχία» εκεί. Σε κασέτες που κυκλοφόρησαν μετά τον θάνατό της, η Νταϊάνα σημείωσε ότι το «Camilla thing» είχε ρίξει μια σκιά στη διάρκεια της ημέρας. «Προσπαθούσα απεγνωσμένα να είμαι ώριμος για την κατάσταση, αλλά δεν είχα τα θεμέλια για να το κάνω και δεν μπορούσα να μιλήσω σε κανέναν για αυτό». Η πριγκίπισσα αποκάλυψε επίσης ότι είχε μια «πολύ άσχημη κρίση» βουλιμίας το προηγούμενο βράδυ, τρώγοντας τα πάντα, για να είναι «άρρωστη σαν παπαγάλος» αργότερα. Εκτός από τις οικογένειες της νύφης και του γαμπρού, η Μάργκαρετ Θάτσερ, η τότε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, παρευρέθηκε στον γάμο του Τσαρλς και της Νταϊάνα.

Άλλοι προσκεκλημένοι που ήταν παρόντες ήταν η Νάνσυ Ρίγκαν, ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν και πλήθος βασιλικών αξιωματούχων από όλο τον κόσμο. Η Camilla Parker Bowles ήταν επίσης παρούσα. Το γεγονός που έγινε γνωστό ως «Ο γάμος του αιώνα» μεταδόθηκε από τις τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο. Ένα εκπληκτικό 750 εκατομμύρια άνθρωποι σε 74 χώρες συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν τον Charles και την Diana να παντρεύονται. Οι όρκοι του Καρόλου και της Νταϊάνα έσπασαν την παράδοση όταν η Νταϊάνα παρέλειψε την υπόσχεση «να υπακούσει» στον σύζυγό της. Ήταν η πρώτη βασιλική που το έκανε ποτέ, αλλά όχι η τελευταία: Η Κέιτ Μίντλεντον απέρριψε επίσης τη φράση όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ το 2011, όπως και η Μέγκαν Μαρκλ όταν παντρεύτηκε τον Χάρι το 2018.

Lip reader reveals the VERY important reminder the Queen gave to Diana on her wedding day and what Charles said when he saw his bride https://t.co/QYy6aLMntE pic.twitter.com/JRLNu5Tasc

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 1, 2024