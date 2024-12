H 76χρονη Ντέιλ Χάντον, διάσημο μοντέλο της δεκαετίας του ’80, βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι του γαμπρού της, ηθοποιού Μαρκ Μπλούκας, στην Πενσυλβάνια. Πέθανε από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό. Μέσα στο ίδιο σπίτι βρέθηκε επίσης λιπόθυμος ένας 76χρονος άνδρας, ο πατέρας του ηθοποιού.

Τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η Χάντον εκπροσωπούσε κορυφαίες μάρκες καλλυντικών. Ήταν το «πρόσωπο» της L’Oreal για περισσότερα από 15 χρόνια, και το μόνο μοντέλο που υπέγραψε συμβόλαιο με τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες καλλυντικών -Revlon, Max Factor, Estee Lauder και L’Oreal.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπήρξε επιπλέον πρεσβευτής της UNICEF και ιδρύτρια του WomenOne, ενός φιλανθρωπικού οργανισμό που εστιάζει στην εκπαίδευση κοριτσιών και γυναικών.

The beautiful Dayle Haddon has died at the age of 76. Born in Montreal in 1948 she was one of the most beautiful women in the world. R.I.P. pic.twitter.com/4Ktd1tnFUr

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό εξέφρασε τα συλλυπητήρια του, καθώς η Ντέιλ Χάντον ήταν καναδικής υπηκοότητας: « Η Ντέιλ Χάντον ήταν μία σπουδαία Καναδή. Έκανε επανάσταση στον κλάδο της και χρησιμοποίησε τη φωνή, το χρόνο και την ενέργειά της για να ανυψώσει άλλες γυναίκες. Τα συλλυπητήρια μου στην κόρη της, Ryan, και σε όλους όσους την αγάπησαν. Θα μας λείψει» έγραψε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Dayle Haddon was a great Canadian. She revolutionized her industry, and she used her voice, time, and energy to lift other women up.

My condolences to her daughter, Ryan, and everyone who loved her. She will be missed. pic.twitter.com/cODPCJRZ5w

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 28, 2024