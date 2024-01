Οι Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν λεωφόρους και πέταξαν κιβώτια με εισαγόμενα προϊόντα σήμερα, αξιώνοντας την ανάληψη επείγουσας δράσης για τις χαμηλές τιμές παραγωγού, τους κανονισμούς για την πράσινη μετάβαση και τις πολιτικές του ελεύθερου εμπορίου, καθώς οι κινητοποιήσεις, που ολοένα και διογκώνονται, μετατοπίζονται κοντύτερα στο Παρίσι.

Οι αγρότες λένε πως οι διαμαρτυρίες, που διανύουν τώρα τη δεύτερη εβδομάδα τους αφότου ξεκίνησαν στα νοτιοδυτικά, θα συνεχιστούν για όσο διάστημα τα αιτήματά τους δεν ικανοποιούνται, θέτοντας την πρώτη μεγάλη πρόκληση για τον νέο πρωθυπουργό Γκαμπριέλ Ατάλ.

«Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν στο τραπέζι», δήλωσε ο Αρνό Γκεγιό, ο επικεφαλής της ένωσης Jeunes Agriculteurs (Νέοι Αγρότες) σε δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε σχετικά με πληροφορίες ότι οι αγρότες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν να διαταράζουν την κυκλοφορία στο Παρίσι, από αύριο κιόλας.

