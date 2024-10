Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης στην περιοχή Γκλιλότ, κοντά στο Τελ Αβίβ, αφιερώνοντας την επίθεση στη μνήμη του ηγέτη του κινήματος Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου σε ισραηλινό πλήγμα.

Στη συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται η μεγαλύτερη βάση των υπηρεσιών πληροφοριών 8200 των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), καθώς και το αρχηγείο της Μοσάντ, υπογραμμίζουν οι Times of Israel. Είχε γίνει ξανά στόχος επίθεσης της Χεζμπολάχ τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με ενημέρωση των IDF, εκτοξεύτηκαν πέντε ρουκέτες από τον Λίβανο, ορισμένες αναχαιτίστηκαν και άλλες έπεσαν στο ύπαιθρο χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το Αljazeera Φαίνεται να υπάρχει μια κάποια αλλαγή τακτικής της Χεζμπολάχ τις τελευταίες δύο ημέρες. Μόλις χθες, έστειλε έναν αριθμό πυραύλων Fadi 1, οι οποίοι είναι ελαφρώς λιγότερο ισχυροί αλλά επίσης πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς, στην πόλη-λιμάνι της Χάιφα και αυτοί κατάφεραν να περάσουν μέσα από το αμυντικό σύστημα Iron Dome. Υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί. Υπήρξαν επίσης επιθέσεις στην Τιβεριάδα στο βόρειο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ λέει ότι στοχεύει συνεχώς τις στρατιωτικές υποδομές του Ισραήλ, αλλά είναι επίσης ένα σημαντικό μήνυμα από μέρους της. Έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μεταξύ άλλων και στο δίκτυο επικοινωνιών τους. Αλλά δείχνουν ότι εξακολουθούν να έχουν ικανότητες και ότι εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι να επιχειρήσουν.

