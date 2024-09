Η υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις «κέρδισε τις εντυπώσεις» στο ντιμπέιτ για τις Αμερικανικές εκλογές με τον ρεπουμπλικανό αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρώτη μέτρηση του CNNi, που έγινε μετά την ολοκλήρωσή του, ανέδειξε την Χάρις νικήτρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Συγκεκριμένα το 63% όσων παρακολούθησαν το ντιμπέιτ δήλωσε ότι η Χάρις κέρδισε. Μόλις το 37% δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε το ντιμπέιτ.

Η εμφανής νίκη της Χάρις είναι αξιοσημείωτη, διότι η ίδια ομάδα ψηφοφόρων πήγε στο ντιμπέιτ με ανάμεικτες προσδοκίες, γράφει σε σχετικό του δημοσίευμα το CNN. Στην ερώτηση πριν από το ντιμπέιτ για το ποιος πίστευαν ότι θα κέρδιζε, το 50% προέβλεψε τη Χάρις και το 50% επέλεξε τον Τραμπ.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη μέσω γραπτών μηνυμάτων με ψηφοφόρους που στρατολογήθηκαν εκ των προτέρων και συμφώνησαν να ερωτηθούν μετά το τέλος του ντιμπέιτ. Το περιθώριο σφάλματος της δημοσκόπησης – η οποία δεν αντικατοπτρίζει το εκλογικό σώμα στο σύνολό του – είναι συν ή πλην 5,3 ποσοστιαίες μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα αποτελέσματα αποκλίνουν έντονα από το ντιμπέιτ του Ιουνίου μεταξύ του Τραμπ και του προέδρου Τζο Μπάιντεν. Μια δημοσκόπηση που διενεργήθηκε αμέσως μετά από εκείνο το ντιμπέιτ έδειξε ότι δύο στους τρεις ψηφοφόρους που το παρακολούθησαν επέλεξαν τον Τραμπ ως νικητή, ενώ μόλις το ένα τρίτο χαρακτήρισε νικητή τον Μπάιντεν.

Βάσει της ίδιας δημοσκόπησης, οι Αμερικάνοι τηλεθεατές εμφανίζονται διχασμένοι για το ποιος από τους δύο υποψηφίους φαίνεται να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα τους.

Συγκεκριμένα, το 44% λέει ότι η Χάρις τους καταλαβαίνει καλύτερα έναντι 43% που υποστηρίζει ότι ο Τραμπ είναι αυτός που τα κατανοεί καλύτερα.

Ωστόσο, οι Αμερικάνοι τηλεθεατές δίνουν ένα πλεονέκτημα 20 ποσοστιαίων μονάδων στον Τραμπ έναντι της Χάρις (55% έναντι 35%) μετά τη συζήτηση για τον χειρισμό της οικονομίας.

Το 82% λέει ότι δεν το επηρέασε το debate

Ένα ακόμα ενδιαφέρον εύρημα είναι πως το 82% των Αμερικάνων που παρακολούθησε την τηλεμαχία, δήλωσε δεν επηρεάστηκε για το ποιον θα ψηφίσει στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Το 14% τόνισε ότι το ντιμπέιτ τους έκανε να αναθεωρήσουν αλλά δεν θα αλλάξουν γνώμη, με μόλις το 4% να λέει ότι άλλαξε γνώμη για το ποιον θα ψηφίσει για πρόεδρο των ΗΠΑ.

Τέσσερις σημαντικές στιγμές από το ντιμπέιτ Χάρις-Τραμπ

Η πρώτη χειραψία σε τηλεμαχία μετά από 8 χρόνια

Οι δύο διεκδικητές του Λευκού Οίκου αντάλλαξαν χειραψία με πρωτοβουλία της Χάρις. Καθώς έβγαιναν έξω, η Χάρις διέσχισε τη σκηνή προς τον Τραμπ καθώς πλησίαζε στο βήμα του. «Καμάλα Χάρις», είπε, προσφέροντας μια χειραψία καθώς το ζευγάρι συναντήθηκε για πρώτη φορά. «Ας κάνουμε ένα καλό ντιμπέιτ».

«Χαίρομαι που σας βλέπω. Καλή διασκέδαση», είπε ο πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων.

Η Χάρις πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του ντιμπέιτ κοιτάζοντας απευθείας τον αντίπαλό της, συχνά χαμογελώντας, γελώντας δυνατά ή κουνώντας απίστευτα το κεφάλι της, ενώ εκείνος απαντούσε σε ερωτήσεις.

Η διαχωρισμένη οθόνη έδειχνε τον Τραμπ να κοιτάζει κυρίως ευθεία μπροστά καθώς μιλούσε, ενώ περιστασιακά κουνούσε το κεφάλι του.

Το άγχος του Τραμπ

Η αντιπρόεδρος Χάρις, πέρασε στην επίθεση από την αρχή, προκαλώντας τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό της και επιτιθέμενη εναντίον του για τις ποινικές του δίκες και τους χειρισμούς του στην πανδημία του Covid-19.

Επανέφερε επανειλημμένα το θέμα στον πληθωρισμό και τη μετανάστευση, πολιτικά τρωτά σημεία για τη Χάρις, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν-Χάρις «κατέστρεψε» τη χώρα και χαρακτηρίζοντάς την «μαρξίστρια».



Κάποια στιγμή, όταν η Χάρις διέκοψε τον Τραμπ, εκείνος είπε: «Μιλάω τώρα. Σας θυμίζει κάτι αυτό;» Αναφερόταν σε μια παρόμοια αντιφώνηση που έκανε σε ένα ντιμπέιτ για τις αντιπροεδρικές εκλογές του 2020 εναντίον του Μάικ Πενς.

Αργότερα, καθώς η Χάρις μιλούσε από πάνω του, ο Τραμπ είπε: «Ησυχία παρακαλώ».

Σε κάποιο σημείο, η Χάρις ειρωνεύτηκε τον έπαινο του για τους δικτάτορες «που θα σας έτρωγαν για μεσημεριανό». Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, ισχυρίστηκε ότι ο Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αντιπαθεί τον Χάρις. «Τη μισεί», είπε. «Δεν την αντέχει».

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης την έντονη ρητορική των Δημοκρατικών για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του τον Ιούλιο από έναν ένοπλο του οποίου τα κίνητρα είναι άγνωστα.«Πιθανότατα δέχθηκα μια σφαίρα στο κεφάλι εξαιτίας των πραγμάτων που είπαν για μένα», είπε.

«Τρώνε τα σκυλιά»

«Τρώνε τα σκυλιά, τρώνε τις γάτες, τρώνε τα κατοικίδια των ανθρώπων που ζουν εκεί. Αυτό είναι ντροπή», είπε.

«Μιλάμε για ακρότητες», είπε η Χάρις για τον αντίπαλό της.

Οι Αρχές του Σπρινγκφίλντ δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς του Τραμπ

Πολιτικές

Ο Τραμπ είπε ότι η Χάρις δεν έχει καμία πολιτική, κατηγορώντας την ότι αντέγραψε κάποιες από τις δικές του ιδέες στη δίκη της προεκλογικής εκστρατείας και ότι «θα της στείλει ένα καπέλο Μάγκα», ενώ υποστήριξε επίσης ότι δεν θα διέφερε σε τίποτα από τον πρόεδρο Μπάιντεν. «Δεν έχει καμία πολιτική», είπε.

«Να θυμάστε αυτό, είναι ο Μπάιντεν», είπε σε άλλο σημείο. Η Χάρις αντέτεινε: «Είναι σαφές ότι δεν είμαι ο Τζο Μπάιντεν».

Σχετικά με την οικονομία, ένα θέμα που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ευνοεί τον Τραμπ, ο Χάρις δήλωσε επανειλημμένα: «Έχω ένα σχέδιο».

Παρουσιάζοντάς την ως ριζοσπαστική φιλελεύθερη, ο Τραμπ απάντησε: «Έχει ένα σχέδιο για την κατάργηση της χρηματοδότησης της αστυνομίας. Έχει ένα σχέδιο να κατάσχει τα όπλα όλων. Έχει σχέδιο να απαγορεύσει την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Πενσυλβάνια και παντού αλλού».

Η Χάρις τα αρνήθηκε όλα αυτά και ανέφερε ότι είναι κάτοχος όπλου.

Η πρώτη αντίδραση Μπάιντεν

Για νίκη της Kamala Harris έκανε λόγο σε ανάρτηση του στο Χ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

America got to see tonight the leader I’ve been proud to work alongside for three and a half years. Wasn’t even close. VP Harris proved she’s the best choice to lead our nation forward. We’re not going back.

«Η Αμερική είδε απόψε την ηγέτη, με την οποία είμαι υπερήφανος να δουλεύω μαζί εδώ και 3,5 χρόνια. Δεν ήταν καν κοντά. Η αντιπρόεδρος Χάρις απέδειξε πως είναι η καλύτερη επιλογή για να πάει το έθνος μας μπροστά. Δεν γυρίζουμε πίσω» ανέφερε ο Μπάιντεν.

New York Times: Η ανάλυση που «δείχνει» Κάμαλα Χάρις

Για τους New York Times, το κρίσιμο προεδρικό ντιμπέιτ στις ΗΠΑ ήταν ανεπιφύλακτα μια μεγάλη επιτυχία για τη Χάρις όχι μόνο επειδή μπόρεσε να παρουσιάσει με σαφήνεια ποια είναι και ποια είναι τα σχέδιά της, αλλά και επειδή μπόρεσε να “πατήσει μερικά κουμπιά” και να ξεσκεπάσει τον Τραμπ που άφησε να φανεί ποιος πραγματικά είναι.

Στην πρώτη άμεση ανάλυση της αμερικανικής εφημερίδας, υπογραμμίζεται ότι “τα πρώτα 10 λεπτά περίπου του ντιμπέιτ της Τρίτης το βράδυ, φαινόταν ότι η συγκρατημένη στάση του Ντόναλντ Τραμπ θα επικρατούσε στη Φιλαδέλφεια, δείχνοντας ότι πήρε το μάθημά του από την αποτυχημένη εμφάνισή του και τα παραρμητικά ξεσπάσματα στο ντιμπέιτ με τον Τζο Μπάιντεν, το 2020”.

Οι NYT σημειώνουν ότι αρχικά “έμεινε σιωπηλός” ενώ η Καμάλα Χάρις έκανε κομματάκια το οικονομικό του σχέδιο, το οποίο, κατά την εφημερίδα “σωστά σημείωσε ότι βασίζεται σε φορολογικές ελαφρύνσεις για τους πλούσιους και σε φόρο επί των πωλήσεων σε όλα τα εισαγόμενα αγαθά”. Αλλά λένε οι NYT, όταν ήρθε η σειρά του για να της απαντήσει, της είπε απλώς ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν είχε κάνει καμία προσπάθεια να τερματίσει τους δασμούς που επέβαλε στην Κίνα.

Ο Τραμπ σε “νατιβιστική υστερία”

Η ευπρέπεια ήταν μέχρι εκεί. “Δεν κράτησε”, γράφουν οι NYT, σχολιάζοντας ότι “όποιος έχει παρακολουθήσει τον Τραμπ την τελευταία δεκαετία δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να κρατηθεί. Μέσα σε λίγα λεπτά, από μια συζήτηση για τους δασμούς και τη φορολογία, έπεσε χαμηλά σε αναφορές στους μετανάστες σε κάτι που η εφημερίδα λέει ότι “θα μπορούσε να περιγραφεί μόνο ως μια μορφή νατιβιστικής (αντιμεταναστευτικής) υστερίας”.

Over 90 Minutes, Trump Descended to His True Self

“They are taking over the towns,” he said. “They’re taking over buildings. They’re going in violently. These are the people that she and Biden let into our country.https://t.co/eskhrjlV2d

— 🎁 Gift Articles – Nothing but Gift Articles 🎁 (@springwatch2020) September 11, 2024