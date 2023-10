Το Ισραήλ χρησιμοποίησε πυρομαχικά λευκού φωσφόρου στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στον Λίβανο, όπως κατήγγειλε χθες Πέμπτη η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW), υπογραμμίζοντας πως τα όπλα αυτά εκθέτουν άμαχους αδιακρίτως στον κίνδυνο να υποστούν σοβαρό και μακρόχρονο τραυματισμό.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) είπε ότι επαλήθευσε την εγκυρότητα βίντεο από τον Λίβανο στις 10 Οκτωβρίου και στη Γάζα στις 11 Οκτωβρίου ώστε να διαπιστώσει τις ενέργειες του Ισραήλ.

Ο Αχμεντ Μπεντσέμσι του HRW είπε στο Al Jazeera ότι ο λευκός φώσφορος που εκτοξεύεται από το πυροβολικό «μπορεί να κάψει σοβαρά ανθρώπους, σπίτια, χωράφια και πολιτικά κτίρια – οτιδήποτε βρίσκεται στη γύρω περιοχή».

Ο λευκός φώσφορος θεωρείται εμπρηστικό όπλο σύμφωνα με το Πρωτόκολλο III της Σύμβασης για την Απαγόρευση της Χρήσης Ορισμένων Συμβατικών Όπλων. Το πρωτόκολλο απαγορεύει τη χρήση εμπρηστικών όπλων εναντίον στρατιωτικών στόχων που βρίσκονται μεταξύ αμάχων, αν και το Ισραήλ δεν το έχει υπογράψει.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι «επί του παρόντος δεν γνωρίζει» τίποτα σχετικά με τη χρήση τέτοιων όπλων στη Γάζα.

