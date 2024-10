Επίλεκτες δυνάμεις του Ισραήλ βρίσκονται εδώ και τουλάχιστον 24 ώρες σε εδάφη του Λιβάνου και κάνουν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στα τούνελ της Χεζμπολάχ. Η μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση για το Τελ Αβίβ φαίνεται πως είναι πια ζήτημα ημερών αν όχι ωρών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κάλεσαν τους κατοίκους περισσότερων από 20 κωμοπόλεων στο νότιο Λίβανο να τις εκκενώσουν αμέσως, ανέφερε με δήλωσή του στο X ο εκπρόσωπός των ισραηλινών δυνάμεων Αβιτσάι Αντράι.

“Hezbollah had prepared to use those villages — as staging grounds for an October 7-style invasion…into Israeli homes. Hezbollah planned to invade Israel, attack Israeli communities, and massacre innocent men women and children.”

🎥Watch the full statement by IDF Spox. RAdm.… pic.twitter.com/gHnKWSPGDv

— Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

