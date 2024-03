Συναγερμό προκάλεσε στις Αρχές της Πολωνίας η επίθεση ενός αγνώστου με αυτοκίνητο στο πλήθος, στο κέντρο της πόλης Στσέτσιν.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα, τουλάχιστον 17 άτομα έχουν τραυματιστεί από την επίθεση ενώ δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 33χρονος δράστης έφυγε από το σημείο της επίθεσης αλλά λίγο αργότερα συνελήφθη από την αστυνομία.

Η φωτογραφία του φερόμενου ως δράστη κάνει τον γύρο των social media:

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στον κόσμο:

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

BREAKING: Multiple people injured, including children, after vehicle plows through a group of pedestrians in Szczecin, Poland

In the Polish city of Szczecin, a car drove into a crowd of people, injuring 12

The driver fled the scene and collided with four other vehicles on the way. pic.twitter.com/hXqMJu6xWe

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024