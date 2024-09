Προειδοποίηση εξέδωσε η NASA για αστεροειδή, στο μέγεθος σταδίου, o opo;iow θα περάσει πολύ κοντά από τη Γη.

Ο αστεροειδής ON έχει διάμετρο 290 μέτρα και θα βρεθεί την Τετάρτη (18/09) σε απόσταση 1 εκατομμυρίου χιλιομέτρων από τη Γη, σύμφωνα με το Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Ο ίδιος αστεροειδής είχε περάσει ξανά από τη Γη το 2013 και θα επιστρέψει το 2035.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Earth is about to gain a temporary mini-moon—asteroid 2024 PT5. Discovered on August 7, 2024, this asteroid is roughly 10 meters (33 feet) in diameter and will be captured by Earth’s gravity from September 29 to November 25, 2024.

During this time, the asteroid will loop around… pic.twitter.com/xDZERy3CsS

— Erika  (@ExploreCosmos_) September 13, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ