Οδυνηρή η αλλαγή του χρόνου στη Νέα Ορλεάνη, καθώς αυτοκίνητο τύπου SUV έπεσε πάνω σε πλήθος που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά σε κεντρικό δρόμο, προκαλώντας πανικό.

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε ένα μεγάλο πλήθος στη Νέα Ορλεάνη, στην οδό Canal and Bourbon Street, σύμφωνα με την επίσημη υπηρεσία ετοιμότητας της πόλης, NOLA Ready.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται να έχουν καταγραφεί σήμερα στον τόπο του συμβάντος, δείχνουν πολλαπλά θύματα στο έδαφος.

