Σκηνές θρίλερ έζησαν οι 245 επιβάτες της πτήσης των Scandinavian Airlines προς το Μαϊάμι, καθώς λόγω των αναταράξεων που σημειώθηκαν ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Γροιλανδία, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Κοπεγχάγη.

Μέσα στο αεροπλάνο σύμφωνα με φωτογραφίες που ανάρτησαν επιβάτες, επικράτησε τρόμος ενώ διάφορα αντικείμενα φαίνεται να έχουν σκορπιστεί στο πάτωμα.

Happening now ! SAS – Scandinavian Airlines Airbus A330-343 aircraft (LN-RKS) operating flight SAS957 from Stockholm Arlanda Airport (ARN) to Miami (MIA) is returning back to the origin (Europe) after almost reaching the east coast of the United States of America.

— FL360aero (@fl360aero) November 14, 2024

