Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις αρχές της Ταϊλάνδης έπειτα από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Μπανγκόκ. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη.

[Update] The suspected shooter at Siam Paragon has reportedly been arrested. Still no confirmation.

At least three people have been injured in the shooting, according to initial reports. One of them is a security guard, and they have been rushed to nearby hospitals.#Thailand… pic.twitter.com/6UCZaGnfPf

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 3, 2023