Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που έιχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο στην πόλη Βάντα της Φινλανδίας, όπως γνωστοποίησε με δήλωσή της η φινλανδική αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε στη συνέχεια πως ο ύποπτος ως δράστης συνελήφθη.

Νωρίτερα η αστυνομία είχε ζητήσει από περαστικούς να μην πλησιάζουν στην περιοχή και από τους κατοίκους να μείνουν στο σπίτι και να μην ανοίγουν την πόρτα τους σε αγνώστους.

#BREAKING

Finnish police report shooting at school outside #Helsinki

A shooting incident has been reported at a school in #Vantaa in #Finland, Finnish police said in a statement.

An unknown number of people have been injured in the shooting at the school near Helsinki.

April 2, 2024